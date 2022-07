COLLESSON, Claire



Malheureusement, nous vous annonçons le décès de Claire survenu le 5 juilllet 2022 au CHSLD Robert-Cliche à Montréal, à l'âge de 90 ans. Au moment de son décès, elle était entourée de son fils Michel et de sa petite-fille Éloïse. Native de Roxton Falls, elle était la fille de feu Blanche Bouthillier et de feu Willie Collesson.Elle laisse dans le deuil son fils Michel Beauchemin, sa fille Martine, sa petite-fille Éloïse (Vivaldi Jean) et son arrière-petit-fils Jayden. Elle laisse aussi dans le deuil ses soeurs Pierrette, Mireille, Ghislaine (Bertrand Taylor), ainsi que des amis proches : Micheline St-Onge, Marcel Bélair, Michel Laplante; cousins, cousines, neveux et nièces.La famille vous accueillera au complexe :le jeudi 14 juillet 2022 de 13h à 16h30, suivi d'une cérémonie à la mémoire de Claire. Un léger goûter vous sera servi à compter de 17h.Vous pourrez acheminer vos dons à la Société Alzheimer, ainsi qu'à l'Association pulmonaire du Québec.