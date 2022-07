CHRISTIN, Lise



À Montréal, le 1er juillet 2022, à l'âge de 88 ans, est décédée Mme Lise Christin, divorcée de feu Gilles Côté.Elle laisse dans le deuil ses enfants François, Patrice (Anna), et Julie, 12 petits-enfants, son frère Denis et sa soeur Léna, neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Elle était bibliothécaire pendant 40 ans, commençant à l'Institut de technologie Laval (plus tard CÉGEP Ahuntsic), et ensuite plusieurs années en tant que bibliothécaire administrative à la Bibliothèque Nationale du Québec.La famille recevra les condoléances le samedi 30 juillet 2022 de 9h à 10h30, au complexe :Une cérémonie commémorative se tiendra à 10h30 au salon même.Un don à Vision Mondiale serait apprécié.