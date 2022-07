BOUTIN, Guy



À LaSalle, le 2 juillet 2022, est décédé M. Guy Boutin, à l'âge de 92 ans. Il rejoint sa fille feu Lyne.Il laisse dans le deuil ses enfants Guy, Johanne, Danielle et France; leurs conjoints; ses petits-enfants; ses arrière-petits-enfants et sa soeur Fleurette.La famille recevra parents et amis au Complexe funéraire Urgel Bourgie/Athos du 1275 avenue Dollard à LaSalle,le jeudi 14 juillet 2022 de 14h à 16h. Une cérémonie suivra à la chapelle du complexe.