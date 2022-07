VALLÉE LARIVIÈRE, Odette



À l'Hôtel-Dieu de Sorel, le 2 juillet 2022 est décédée madame Odette Vallée, épouse de monsieur Claude Larivière et demeurant à Saint-Roch-de-Richelieu. Elle était la fille de feu Rosaire Vallée et de feu Thérèse Jean.Elle laisse dans le deuil outre son époux Claude, ses enfants Martin (Patrick Ney), Caroline (Denis Richard), Pascal (Josée Létourneau) et ses petits-enfants, ses frères et soeurs : feu Renelle Vallée (feu Gilles Vézina), Rosanne Vallée (Guy Morin), feu Mario Dupuis (Linda Cyr), feu Louis Dupuis, Carolle Dupuis (Jacques Fortier), Johanne Dupuis (Denis Guertin) ainsi que ses autres beaux-frères et belles-soeurs, son filleul, ses neveux et nièces, autres parents et amis.Les funérailles seront célébrées en l'Église St-Roch (888, rue Saint-Pierre, Saint-Roch-de-Richelieu) le samedi 23 juillet 2022 à 16h. La famille sera présente à l'église dès 15h pour recevoir les condoléances.La famille remercie l'ensemble du personnel de l'Hôtel-Dieu de Sorel pour leur dévouement et les bons soins prodigués.Au lieu des fleurs, des dons faits en sa mémoire à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Sorel seraient appréciés.SOREL-TRACY, QC J3R 3K5Tél. 450.743.3607salonsmandeville.comg.mandeville@bellnet.ca