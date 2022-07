STOCKHAUSEN, Christopher



C'est avec le coeur lourd que nous annonçons le décès de Christopher Stockhausen, survenu le 28 juin 2022 à l'âge de 50 ans.Il laisse dans le chagrin ses enfants Cassandre et William ainsi que ses soeurs Monique (Louis) et Julie. Il sera aussi regretté par ses neveux et nièces, chers cousins et cousines, parents et amis.La famille recevra les condoléances à la :le dimanche 10 juillet 2022 à compter de 13h suivi d'une célébration de la vie à 15h.