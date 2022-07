RICHER, Agnès



À Montréal, le samedi 2 juillet 2022 est décédée, à l'âge de 90 ans, Agnès Richer, retraitée de la Ville de Montréal.Elle laisse dans une profonde tristesse sa grande amie depuis plus de 60 ans Suzanne Martin, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille vous accueillera en l'église St-Antoine-Marie-Claret (10660, rue Larose, Montréal) dès 13h le samedi 30 juillet 2022. Les funérailles suivront à 13h30 et de là au cimetière Le Repos St-François d'Assise.Un don peut être fait en sa mémoire à la Fondation de l'Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal.