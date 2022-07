CHOLETTE, Rolande



Avec grande tristesse nous vous annonçons le décès de Rolande Cholette, à l'âge de 84 ans le 4 juillet 2022, épouse de feu Jean-Paul Gadbois.Elle laisse dans le deuil ses enfants Manon (feu Gilles), Gérald (Raymonde) et Anita, ses petits-enfants Jean-Sébastien, Marie-Andrée (Francis) et Pierre-Marc Hunter, Marie-Ève (Martin) et David Chabot (Isabelle), Jean-François et Émilie Chabot, ses arrière-petits-enfants, ses beaux-fils Normand (Lurley) et Michel (Maite), leurs enfants Mélanie (William) et Samuel (Jade), ses belles-filles Cynthia (Eric), Valérie et Caroline (Francis) et leurs enfants.Elle laisse aussi dans le deuil son frère Romain (Lise), également ses neveux et nièces, de nombreux cousins et cousines, autre parents et amis.La famille aimerait remercier sincèrement le personnel du CHSLD Chevalier de Lévis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juillet 2022 de 13h et 16h à :505 BOUL. CURÉ-POIRIER OUESTLONGUEUIL, QC, J4J 2H5Une cérémonie se tiendra à la chapelle du salon dès 16h.Vous pouvez transmettre vos messages de sympathie sur le site :