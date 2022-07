DIONNE, André



De Delson, est décédé le 30 juin 2022, M. André Dionne à l'âge de 81 ans, époux de feu Raymonde Richard.Il laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Richard), Sylvain (Joëlle) et Jean-Luc (Suzanne), ses petits-enfants Mylène (Jean-François), Jessica, Stéphanie (Patrick), Marie-Ève, Ludovic et Philippe, ses arrière-petites-filles Charlie et Mélie, ses frères et soeurs, ses beaux-frères, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.Il a été confié au :Tél. 450-632-1515Une célébration aura lieu le vendredi 15 juillet de 18h00 à 20h00, suivie d'une cérémonie à la chapelle.