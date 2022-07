LALONDE, Claude



À Montréal, le 27 juin 2022 est décédé à l'âge de 85 ans, Monsieur Claude Lalonde, fils de Elie Lalonde et de Jeanne Jarry.Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane Lalonde (Michel Beauregard), Nathalie Lalonde (Vittorio Martino), ses petits-enfants: Simon Comeau (Karianne Tremblay), Valerie Comeau (Marc-Antoine Ranger), Kelly Chiavaro, Jessie Chiavaro et son arrière-petite-fille Julia Ranger.La famille recevra les condoléances au complexe :le samedi 6 août 2022 de 13h à 17h.Des dons pour les maladies d'Alzheimer et du Parkinson seraient grandement appréciés.