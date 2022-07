LEFEBVRE, Armand



Le 26 juin 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé Armand Lefebvre, époux de Gisèle Thomas.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Denis, Michel (Isabelle), Stéphane (Geneviève) et François (François), sa belle-fille Paola (Martin), ses petits-enfants Louis-Philip, Charles, Émile, Mathys, Alex-Ann, Félix-Antoine, Léo et Béatrice, ainsi que ses soeurs Yvette (feu Jacques), Lucille (Normand) et Pierrette (Jean-Pierre), ses belles-soeurs Micheline (Richard), Francine et Danielle, ses neveux, nièces et plusieurs autres parents et amis de la famille.La famille recevra les condoléances le vendredi 15 juillet 2022 de 17h00 à 20h00 et le samedi 16 juillet 2022 de 9h00 à 11h30 au complexe funéraire:suivra à 11h30 samedi le 16 juillet 2022 et au même endroit, une cérémonie pour la famille proche suivie d'un diner.La famille tient à remercier le personnel du Centre universitaire de santé McGill pour leurs bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation du Centre universitaire de santé McGill serait apprécié en la mémoire d'Armand Lefebvre.