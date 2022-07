ST-JEAN, Rolande (née Schiltz)



À La Maison Victor-Gadbois, le 2 juillet 2022, à l'âge de, est décédée Madame Rolande Schiltz-St-Jean. Elle est allée rejoindre son époux feu Roméo St-Jean et sa fille aînée feu Michèle (feu Louis Ladouceur).Elle laisse dans le deuil ses enfants : Diane (Richard Milo), Denis (Lise Lapointe), Monique (feu Jean Pellerin), ses six petits-enfants, ses huit arrière-petits-enfants, ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera au salon funéraire :le dimanche 17 juillet 2022 de 10h30 AM à 13h PM. Une cérémonie religieuse aura lieu au même endroit à 12h30 PM. Par la suite, un buffet sera servi dans la salle de réception pour parents et amis.La famille tient à remercier tout le personnel et les bénévoles de La Maison Victor-Gadbois.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison Victor-Gadbois.