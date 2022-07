OLIGNY, Paul-André



De Saint-Rémi, le 23 juin 2022, à l'âge de 79 ans, est décédé monsieur Paul-André Oligny époux de madame Claire Rhéaume.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Christian (Marie-Claude) et Luc, ses petits-enfants Claudy-Anne, Arielle, Nathan, Justine, et Alexis, soeurs, frères, beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église Saint-Rémi, le samedi 16 juillet 2022 dès 10h, suivi des funérailles à 11h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.