ROGER, Jacqueline



À l'hôpital de St-Jérôme, le 28 juin 2022, à l'âge de 88 ans et 11 mois, est décédée madame Jacqueline Roger, épouse de feu René Cazes.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Murielle (feu Marcel Maurice), Louise (Daniel Lévesque) et Sylvain; ses petits-enfants : Michel (Lyne) et Martin (Karine); ses arrière-petits-enfants : Samuel, Olivier, Émilie et Mélodie; son frère Fernand (Alice), sa soeur Nicole (Jacques), ainsi que de nombreux neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexe :le dimanche 17 juillet 2022 dès 13 h. Une cérémonie religieuse sera célébrée à 16 h au salon même.Au lieu des fleurs, des dons à la Société canadienne du cancer seraient appréciés.