LAROCHE, Frère Bruno, FIC

(Frère Charles-Alphonse)



Frère Bruno Laroche est décédé à la Résidence De-La-Salle de Laval le 2 juillet 2022. Il était âgé de 96 ans, dont 81 années en tant que Frère de l'Instruction chrétienne.Né à Charny, il fait sa formation religieuse à Pointe-du-Lac. À 17 ans à peine, il part pour Haïti dont il fera sa patrie pendant près de 71 ans. Homme de coeur, créatif, attachant et dévoué, il enseigne pendant 20 ans, entre autres à Jacmel, Saint-Marc, Port-de-Paix et Petit-Goave. C'est à Jérémie, puis à Pétionville, que son parcours prend une tournure nouvelle. D'abord directeur d'école, il se voit confier successivement d'importantes responsabilités à l'échelle du pays : animateur pédagogique, directeur du juvénat, supérieur provincial, recruteur, économe, procureur... Son leadership marque de façon très positive le développement de la communauté sur l'île. Des difficultés de santé le ramènent à La Prairie en 2014, où ses capacités physiques l'abandonnent peu à peu. Mais si Frère Bruno a dû quitter Haïti, Haïti ne l'aura jamais quitté : le pays et sa population, les jeunes en particulier, habitent jusqu'à la toute fin ses préoccupations, son affection et ses prières.Bruno laisse dans le deuil sa communauté, des nièces et neveux précieux à son coeur, ainsi que de nombreux amis et anciens élèves qui lui sont restés très attachés.La célébration des funérailles aura lieu le jeudi 14 juillet 2022 à 10h30 à la