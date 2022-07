CHARBONNEAU, Lise



À Montréal, le 26 juin 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée Mme Lise Charbonneau.Elle laisse dans le deuil Louise (Ronald) et Guy, sa belle-soeur Lucie ainsi que Diane et plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis au complexe funéraire :le samedi 16 juillet de 13h00 à 16h30. Une célébration aura lieu à 16h00 au même endroit.Un remerciement particulier aux personnels soignants qui ont pris soin d'elle lors des dernières étapes de sa vie.