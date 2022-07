VENNE, Fernand



Au CHRDL de Joliette, le 27 mai 2022, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Fernand Venne, époux de feu Mme Roma Forest, demeurant à St-Jacques.Le défunt laisse dans le deuil ses enfants: Claude (Nathalie Lépine), Danielle et Nathalie (Dany Marin), ses petits-enfants: Élisabeth (Alex), Gabrielle (Yan) et Victoria, son frère feu Laurent Venne (feu Jacqueline Beauséjour), ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Marielle Forest (feu Armand Poitras), feu Ghislaine Forest (feu Gilles Lachapelle), Luc Forest (Jenny Adams), Cécile Forest (Charles Veilleux), Francine Forest (Pierre Brousseau), feu Liette Forest (feu Guy Desrochers), Audette Forest (Jean-René Poirier), feu Maurice Forest (feu Claire Bertrand), feu Gabriel Forest (Suzanne Plouffe), feu Jeannette Forest (feu Denis Desjardins), feu Lise Forest (feu Georges Demers), feu Jean-Paul Forest, ainsi que plusieurs neveux, nièces autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juillet 2022, à compter de 9h à la51 MARCEL LÉPINEST-JACQUES, J0K 2R0Les funérailles seront célébrées le samedi 16 juillet 2022 à 11h en l'église paroissiale de St-Jacques. Inhumation au cimetière de St-Jacques. Direction funéraire:ANDRÉ LÉGARÉ INC.www.residencelegare.com