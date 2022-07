BOUTHILLIER (née Laplante)

Mireille



À Saint-Chrysostome, le 6 juillet 2022 à l'âge de 78 ans, est décédée Mme Mireille Laplante épouse de M. Gérald Bouthillier.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Luc (Micheline), Alain, Danielle (Serge) et Dominique (Guy) ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants.Elle laisse également ses belle-soeurs et son beau-frère Mariette (Ernest), Nicole et Ginette, ses neveux et nièces de même qu'autres parents et amis.Ses funérailles seront célébrées le samedi 16 juillet 2022 à 13h30 en l'église paroissiale de Saint-Chrysostome. Sa famille recevra les condoléances à l'église à compter de 11h30. L'inhumation suivra au cimetière de la paroisse.SAINT-CHRYSOSTOME450-826-3131