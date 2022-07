CLÉMENT, Gérard



Le 28 décembre 2021, est décédé paisiblement à la Résidence Angelica à Montréal, Monsieur Gérard Clément.Il laisse dans le deuil sa femme Hélène (née Rusyn) ses enfants : Diane, Suzane (Gilles Guérette), Céline (André Boivin), Roy (France Audet) et Nancy (Michel Rouleau), ses petits-enfants Sophie, Nicholas-Karl, Catherine, Marylène, Jessyca, Jennifer, Julien, Simon, Marc-Antoine, Audrey et Ève, ainsi que 12 arrière-petits-enfants, des amis et anciens collègues de travail.Monsieur Clément était un fier résident de Montréal-Nord, où il a été policier pendant 32 ans. Il a été décoré par le Mouvement des caisses Desjardins pour 25 et 35 ans de services rendus à la population.La famille convie parents et amis le samedi 16 juillet 2022 à 11 heures au cimetière Saint-Vincent-de-Paul situé au 3503 boulevard Lévesque Est, à Laval.