PERRON, Louise



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Louise Perron, survenu le 21 juin 2022, à l'âge de 89 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Roland Drapeau.Elle laisse dans le deuil ses fils Jean-Charles (Joanne), André (Lysane) et Denis ainsi que ses petits-enfants adorés Émilia, Annabelle, Maryllis, Raphaël et Adrien, son petit frère Jean (Tante Dodo), et de nombreux parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 5 août 2022, de 18 h à 21 h à la :Une cérémonie sera célébrée le samedi 6 août 2022 à 10 h à la Cathédrale Saint-Antoine-de-Padoue, 55, rue Sainte-Élizabeth à Longueuil.