LALUMIÈRE, Carmen



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de madame Carmen Lalumière, survenu le 25 juin 2022, à l'âge de 83 ans. Elle était l'épouse de feu monsieur Jean Guimond.Elle laisse dans le deuil ses enfants Danielle (Normand Mercille) et Sylvain (Josée Bisaillon), ses petits-enfants : Roseline, Gabriel et Myriam), son frère, ses soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 24 juillet 2022, de 12 h 30 à 16 h 30 et une cérémonie aura lieu à 16 h 30 à la :