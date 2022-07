ST-MARS, Jacques



À Châteauguay, le 29 juin 2022 à l'âge de 76 ans, est décédé Monsieur Jacques St-Mars "Coco", époux de Lise Céré, fils de feu Lucien St-Mars et de feu Albertine Bienvenue.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Martin (Nadine), sa petite-fille Noémie, son beau-frère Jean-Guy (Francine), sa belle-soeur Jeanne-d'Arc, ses neveux et nièces, ainsi que parents et amis.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comle samedi 13 août 2022 de 13h00 à 16h30, une cérémonie en la chapelle du complexe funéraire suivra.