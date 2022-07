Allemagne : des femmes victimes de « drogues du violeur » durant une fête du SPD

Au moins neuf femmes qui participaient à une fête du Parti social-démocrate allemand, en présence du chancelier Olaf Scholz, ont été droguées avec des substances dites « drogues du violeur », a indiqué le SPD samedi à l’AFP.

« L’émoi est assez grand », a dit à l’AFP un porte-parole du groupe parlementaire social-démocrate, confirmant des informations du quotidien berlinois Tagesspiegel.

La police de Berlin a indiqué qu’elle enquêtait pour blessures corporelles graves après le dépôt d’une plainte contre X par une jeune femme de 21 ans.

« Je conseille à tous ceux qui sont concernés de porter plainte », a également écrit sur Twitter une responsable du groupe parlementaire, Katja Mast.

Neuf victimes ont été jusqu’ici répertoriées, mais le porte-parole du groupe parlementaire n’a pas exclu qu’il y en ait plus.

Dans un courriel adressé aux participants à cette fête d’été qui s’est tenue mercredi près de la chancellerie, le SPD a dénoncé « un acte monstrueux qui a été immédiatement signalé par nos soins à la police du Bundestag ».

Environ un millier de personnes ont participé à la traditionnelle fête du SPD avant la pause parlementaire estivale, parmi lesquelles le chancelier, membre de cette formation, mais aussi de nombreux députés et leurs collaborateurs.

« C’était un événement interne. On ne pouvait y entrer que sur invitation », a précisé le porte-parole. « Il y a encore beaucoup d’incertitudes, la police enquête ».

Dans un communiqué, la police berlinoise, qui évoque seulement une « fête d’été d’un parti politique », a expliqué avoir été alertée par une jeune femme de 21 ans qui, le lendemain de l’événement, n’avait plus aucun souvenir de la soirée.

Elle s’est alors rendue à l’hôpital pour un examen médical et a déposé une plainte.

Durant la fête, la jeune femme, qui avait consommé de la nourriture et des boissons non alcoolisées, s’était sentie mal avec notamment des nausées et des vertiges.

La police a indiqué jusqu’ici avoir été informée de quatre autres cas.

Les « drogues du violeur », qui provoquent généralement des nausées et des étourdissements, désignent différentes substances psychotropes généralement versées dans le verre de personnes pour ensuite abuser d’elles par des violences, vols ou agressions sexuelles.

En 2021, à Berlin, ville de fête et parfois d’excès, 22 cas d’agression avec des « drogues du violeur » ont été recensés par la police, selon le quotidien Berliner Zeitung.

Leur nombre effectif devrait toutefois être beaucoup plus élevé, beaucoup de victimes n’ayant que très peu de souvenirs de leur agression ou éprouvant de la honte à porter plainte.

En outre l’an dernier, les clubs, discothèques et autres lieux de festivités de la capitale sont restés fermés une grande partie de l’année en raison de la pandémie.