ST-PIERRE, Jean-Léonard



À sa résidence, le 27 juin 2022 à l'âge de 84 ans, est décédé paisiblement et entouré de l'amour de sa famille, M. Léonard St-Pierre.La famille recevra les condoléances de 11h à 13h suivi du service religieux le samedi 16 juillet 2022 à l'église catholique de Ste-Anne-de-Bellevue.Il laisse dans le deuil son épouse des 63 dernières années, Lina Richard, ses enfants Jean (France), Carole (Loïc) et Joanne (Yves), ses petits-enfants Emilie (Pierrick), Vincent (Alexandra), Romain et son arrière-petit-fils, Antoine, sa belle-soeur Louise Richard Laplante, ses nombreux neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille remercie le personnel des soins palliatifs du CLSC de Vaudreuil pour les bons soins prodigués à M. St-Pierre.Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don à la Fondation canadienne du foie ou à la Fondation de la Maison des soins palliatifs de Vaudreuil-Soulanges.