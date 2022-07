ROCHON, Claude



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Claude Rochon survenu, à Montréal, le 7 juillet 2022, à l'âge de 80 ans.Il part rejoindre son épouse feu Pauline De Caen et son fils feu Jean-Claude.Il laisse dans le deuil ses jumelles Chantal (Mario), Lynda (Marc), ses frères et soeurs: Rita (feu Paul-Émile), Alexandre (Cécile), André (Michelle), Jean (feu Huguette), Rolland (Nicole), feu Raymond (Nicole), Denise (Alain), feu Jeanne (Serge), feu Armand (feu Margot), feu Jacques (feu Louise) et feu Claire, ses petits-enfants : Marie-Claude (Jonathan), Cathy (Christophe), Guillaume (Athéna), Vincent (Émilie) et son arrière-petite-fille Magalie, ses neveux et nièces ainsi que sa compagne de vie Claudette et de nombreux ami(e)s.M. Rochon sera exposé au :MONTRÉAL 514-353-9199www.salonfunerairelfc.comvendredi 15 juillet de 17 à 21 heures. Ses funérailles seront célébrées en l'église St-François d'Assise (Notre-Dame et Georges-Bizet) Montréal, le samedi 16 juillet à 11h00 et la famille sera présente au salon à compter de 10h00.