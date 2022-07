Ces personnages qui traversent les époques

À l’heure où les vedettes de dessins animés pour les enfants sont sans cesse remplacées, des personnages nés il y a plusieurs décennies continuent d’occuper la place qui leur revient. Ce n’est pas parce qu’ils ont été créés en deux dimensions et à une tout autre époque qu’on ne les remarque plus... au contraire ! En voici quelques-uns qui savent encore nous divertir.

Les Monsieur Madame

Ils sont apparus en 1971, avec chacun une caractéristique physique singulière ou un trait émotionnel unique. Les dessins qui les représentent sont simples, tout comme les aventures qu’ils vivent. De plus, l’humour est toujours au rendez-vous, et l’absence d’artifices (effets spéciaux, montage effréné, etc.) fait le charme de ces courtes histoires qui misent sur les sentiments et les couleurs. À l’écran ou sur les pages d’un livre, Monsieur Peureux, Madame Bonheur, Monsieur Chatouille, Madame Chipie et compagnie vivent pleinement.

■Sur ICI Télé et en tout temps sur Tou.tv sous le titre Monsieur Bonhomme.

Les Barbapapa

Photo courtoisie

Barbapapa, Barbamama et leurs sept enfants sont débarqués au petit écran dans les années 1970, surprenant les enfants avec leur habileté hors du commun, celle de pouvoir se transformer en n’importe quel objet pour aider ou simplement pour s’amuser. Leurs noms particuliers, leur physique tout en courbes, leurs couleurs assumées et leur joie contagieuse leur ont permis de ne pas passer inaperçus. Les décennies n’ont pas réussi à les changer, à diminuer leur entrain, ni à altérer leur bonne humeur.

■Tous les jours à Télé-Québec.

Garfield, Jon et Odie

En 1978 se présentait aux lecteurs un chat paresseux. Un félin incapable de contrôler sa panse. Mais surtout, une bien drôle de bête. Le public allait aussi faire la connaissance de son maître souvent amorphe et dépassé par les événements, et d’un chien idiot arborant toujours un sourire. Même si les effets spéciaux ont conféré à certains chats de grands pouvoirs, leur donnant fière allure, Garfield a choisi de rester tel qu’il est. Une décision payante.

■À ICI Télé et en tout temps sur Tou.tv.

Astro, le petit robot

Photo courtoisie

Ce sympathique robot est jeune depuis... 1952 ! D’abord vedette de manga, puis vedette de télé et de cinéma, ce héros japonais à la houppette a conservé, au fil des ans, ses élans de générosité, sa force de frappe et sa puissance en vol. Sa combativité et sa persévérance face à l’ampleur des défis ne sont certainement pas étrangères à son succès et à son esprit rassembleur. Astro n’a de petit que son nom.

■Tous les jours sur Yoopa et Club illico.

Les Schtroumpfs

Photo courtoisie

Ces adorables petits bonshommes bleus ont eu droit à une première aventure à la fin des années 1950, dans une bande dessinée créée par Peyo. Leur village est rapidement devenu un incontournable pour passer d’agréables moments. Contrairement aux superhéros, ils n’ont pas été mis au monde pour sauver la planète, mais plutôt pour démontrer la force de l’entraide et les bienfaits du partage. Leur récente transformation 3D à la télé prouve qu’ils n’ont aucunement l’intention de déserter notre planète.

■Tous les jours à Télé-Québec.