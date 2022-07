Ciné nostalgie: «Tron» fête (déjà?!) ses 40 ans

Le 9 juillet 1982, un singulier long métrage de science-fiction ayant pour titre «Tron» prend l’affiche. La révolution des effets spéciaux est enclenchée...

Tout débute en 1976 lorsque Steven Lisberger, fondateur d’un studio d’animation, voit le jeu vidéo «Pong» (vous savez, les deux barres blanches sur un écran noir, sorte de tennis rudimentaire). Immédiatement séduit, il commence à penser à une manière d’incorporer ce genre de visuel à ses films d’animation. Avec son coproducteur, Donald Kushner, Lisberger démarche les studios. MGM et Columbia refusent, mais Disney accepte après avoir demandé aux deux partenaires de présenter une courte démo et leur accorde 17 millions $US de budget de production.

Une production pas comme les autres...

Jeff Bridges – qui possède encore le chapeau du film et qui a indiqué qu’il le portait au moins une fois par semaine – est choisi pour tenir le rôle de Kevin Flynn, un programmeur transporté dans un ordinateur tandis que Bruce Boxleitner devient Alan Bradley, collègue de Flynn. Peter O’Toole signe pour incarner le méchant Sark. Mais, arrivé sur le plateau, il renonce en constatant que les effets spéciaux seront réalisés par ordinateur et est remplacé par David Warner.

En effet, le plateau de tournage a un aspect pour le moins inhabituel. Les décors et les costumes – en styromousse, le bruit de frottement sera enlevé après le tournage – sont en noir, blanc et gris, ce que les acteurs trouvent particulièrement déprimant, les couleurs vues dans le monde de l’ordinateur du film étant ajoutées en post production. Et le travail de post production est intense, chaque image étant peinte à la main puis animée... un procédé qui ne sera jamais répété par la suite. L’animation pose également certains défis, les équipes des studios Disney refusant de travailler sur «Tron». Pourquoi? Parce qu’elles avaient peur que la technologie utilisée pour les effets visuels ne mène à la disparition de leurs emplois.

Steven Lisberger, qui dès le début crée les scènes de combat avec des disques puisqu’il est anti armes à feu, utilise le CGI pour créer les décors et les courses de «light cycle». L’ordinateur dont il se sert est un monstre pour l’époque avec ses 2MB de mémoire et 330 MB de stockage sur le disque dur... soit bien moins qu’un téléphone actuel. De plus, en raison des limites physiques des ordinateurs, il est impossible de mélanger les prises de vues réelles et le CGI, problème que le cinéaste règle en ne montrant jamais les acteurs et les effets générés par ordinateur en même temps.

L’ensemble du processus d’effets visuels, incluant les premières images des «light cycles», tape dans l’œil d’un certain John Lasseter, futur patron de Pixar. «Ça m’a rendu complètement muet, dira-t-il des années plus tard. Une petite porte s’est ouverte dans mon cerveau. J’ai vu ces images et je me suis dit que c’était l’avenir!»

Tricherie?

Mais tout le monde n’est pas aussi enthousiaste que Lasseter. Tout d’abord le public. «Tron», dont le titre est un raccourci du mot «electronics», engrange 33 millions $US au box-office américain, ce qui en fait un succès modéré. Puis, vient le temps des nominations aux Oscars. «Tron» récolte des citations dans les catégories des meilleurs costumes et du meilleur son. Mais rien pour les 20 minutes d’effets visuels par ordinateur. En effet, l’Académie juge que le recours à un ordinateur est une forme de tricherie puisque personne n’a «créé» les images en question! Aujourd’hui, «Tron» est devenu un film culte, les deux films ont récolté 450 millions $US au box-office international et, il y a quelques mois, Jared Leto indiquait qu’un troisième long métrage se «rapprochait de plus en plus». À suivre donc.