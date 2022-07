Condamnation à mort d’un homme à l’origine du #Metoo iranien

La justice iranienne a condamné à mort un homme reconnu coupable de plusieurs viols, lors d’une affaire qui a déclenché il y a deux ans le mouvement #Metoo dans le pays, a annoncé samedi un média local.

« L’accusé Keyvan Emamverdi a été condamné à la peine capitale par le tribunal de première instance », a annoncé l’agence de presse Isna, citant Shima Ghousheh, l’avocate de cinq des plaignantes.

« La plainte de mes clientes porte sur le viol et la justice a condamné Emamverdi pour corruption sur terre », l’une des plus graves accusations en Iran, a précisé Me Ghousheh.

À l’été 2020, au moins 20 femmes ont dénoncé M. Emamverdi sur les réseaux sociaux, l’accusant d’avoir mis de la drogue dans leurs boissons à leur insu pour les violer.

La police avait appelé ces femmes à porter plainte contre l’homme qu’elles accusent, un ancien propriétaire d’une librairie dans le centre estudiantin et intellectuel de Téhéran âgé de 33 ans à l’époque, les assurant qu’elles pourraient rester anonymes.

L’affaire a ensuite déclenché une vague inédite de témoignages de victimes de harcèlement et d’agressions sexuelles sur les réseaux sociaux, sans toutefois endosser le mot-dièse #Metoo popularisé dans de nombreux pays, s’en tenant à #tadjavoz (« viol » en persan).

D’autres Iraniens, dont des universitaires et des artistes ont été accusés de viols et d’agressions sexuelles sur les réseaux.

Peu de jours après l’arrestation de l’accusé, la vice-présidente iranienne chargée des Femmes et de la Famille, Massoumeh Ebtekar, a encouragé les femmes à dénoncer les agressions sexuelles, plaidant pour une meilleure sensibilisation de la société.