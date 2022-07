BERGERON, Noël



À Boucherville, le 3 juillet 2022, à l'âge de 75 ans, est décédé Monsieur Noël Bergeron, conjoint de Liliane Boisvenue.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil son fils Nicolas (Christine), ses petits-enfants Coraly, Xavier, Nathan, Joakim, Edouarda et Sayra, ses frères et soeurs : Claude, Suzanne, Danielle, Monique, Simone, Estelle, Denis, Thérèse et Jean-Paul ainsi que leurs conjoints(es), ses beaux-frères et sa belle-soeur Jean, François, Claude, Christine et leurs conjoints(es), ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 17 juillet 2022 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :La famille tient à remercier le personnel de la Maison source Bleue pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation de la Maison Source Bleue serait apprécié en la mémoire de Noël Bergeron.