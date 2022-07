D’artiste à militante

Chanteuse, danseuse et grande vedette du music-hall du 20e siècle, Joséphine Baker, qui brillait de mille feux sur scène, s’est aussi illustrée en tant que militante et résistante lors de la Seconde Guerre mondiale, si bien qu’elle a fait son entrée au Panthéon en novembre dernier. C’est son fils adoptif, Brian Bouillon-Baker, qui nous raconte son parcours hors du commun dans sa biographie.

« Ma mère aurait été très émue et très fière d’apprendre qu’elle a été choisie par le président Emmanuel Macron pour être panthéonisée », confie l’auteur, Brian Bouillon-Baker, l’un des douze fils adoptifs de Joséphine Baker. C’est d’autant plus significatif lorsque l’on apprend qu’il s’agit de la première femme artiste métisse à y être intronisée, 47 ans après son décès.

« J’ai dit au président Macron que ma mère aurait été très surprise de cela et sans doute qu’elle aurait protesté par modestie, prétendant que d’autres sont plus méritantes qu’elle », ajoute-t-il.

Si la vedette de music-hall et icône des années folles a reçu ce grand honneur, ce n’est pas tant pour sa carrière de danseuse et chanteuse, mais plutôt pour avoir servi la France durant la Seconde Guerre mondiale en tant qu’agent de liaison et officier de l’armée de l’air. C’est après avoir chanté pour les soldats au front qu’elle est devenue agente de contre-espionnage français, pour ensuite se mobiliser pour la Croix-Rouge.

De plus, l’artiste de music-hall s’est aussi battue une grande partie de sa vie pour défendre les droits civiques, la paix au Vietnam et en Israël.

Photo courtoisie

Un très grand parcours pour Joséphine, dont les débuts n’ont pas été faciles. Enfant, elle devait délaisser l’école pour faire des ménages dans des familles fortunées du Missouri, là où elle est née, pour subvenir aux besoins de sa famille. Elle se marie à 13 ans.

Comme Joséphine danse depuis qu’elle est toute petite, elle se joint à 14 ans à un trio d’artistes de rue. Son ascension sera rapide et déjà, à 16 ans, elle tente sa chance à New York pour danser à Broadway. Ambitieuse et talentueuse, elle fera son premier spectacle en France à 19 ans.

Dès ses débuts en France, elle est conquise, estimant ce pays moins raciste que les États-Unis, et obtient sa citoyenneté en se mariant avec un Français.

Ses 12 enfants

C’est après avoir accouché d’un enfant mort-né qu’on lui a fait comprendre qu’elle ne pourrait jamais avoir d’enfant. À partir de ce moment-là, elle décide d’adopter 12 enfants de nationalités différentes, lors de ses nombreux voyages autour du monde. Elle les nommait « sa tribu de l’arc-en-ciel ». Par ce geste, elle voulait montrer que la cohabitation universelle était possible, et ce, même si on est de différentes couleurs.

« Ma mère incarne un exemple d’intégration avec des valeurs de fraternité universelle », souligne l’auteur originaire d’Algérie adopté par Joséphine en 1957.

Joséphine avait une certaine pudeur avec ses enfants, leur cachant son passé de danseuse de charleston.

Une triste fin

Bien qu’elle ait connu la gloire, voyagé à travers le monde, côtoyé de grandes personnalités et qu’elle se soit investie dans plusieurs causes, elle a fini sa vie ruinée.

C’est avec son quatrième mari, le chef d’orchestre Jo Bouillon, qu’elle a acheté un château en France, où elle vit avec ses 12 enfants. Mais après son divorce, elle a du mal à assumer les dépenses de son château et son domaine, qui compte plusieurs domestiques, un hôtel, un restaurant, une salle de spectacles et plusieurs autres extravagances.

Le château est vendu aux enchères. Joséphine est ruinée. C’est Brigitte Bardot qui lui enverra un chèque important et son amie, la princesse Grace de Monaco, qui lui achètera une somptueuse maison pour s’en sortir. Elle s’éteindra peu de temps après en 1975.