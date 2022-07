BLAIS, André



Le 25 juin, à l'âge de 88 ans, est décédé André Blais, époux de feu Gisèle Ferland.Il laisse dans le deuil ses enfants Richard (Line Giguère) et Sylvie, ses petits-enfants Maxime (Karine Veillette), Audrey (Martin Nadeau), Arianne (Louis-Charles Hamelin), Geneviève Messier et Brian Scott, ses arrière-petits-enfants, ses frères Robert et Michel, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que de nombreux parents et amis.La famille vous accueillera dimanche, le 21 août 2022, de 13h à 15h à:7679, BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC J4Y 1A2Tel: (450) 463-1900Une liturgie de la Parole aura lieu le jour même dès 15h au salon.