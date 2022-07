Des plages où l’eau est plus chaude que dans le Maine

Si beaucoup de Québécois aiment se retrouver sur les belles plages du Maine, pour le plaisir d’être au bord de la mer, il faut reconnaître que l’eau demeure plutôt froide pour se baigner. Glaciale, en fait.

Selon le site web Seatemperature.info, la température de l’eau en juillet à Old Orchard se situe autour de 17 °C. En comparaison, dans plusieurs de nos plages, l’eau peut atteindre jusqu’à 24 °C.

Mais nul besoin de vérifier avec un thermomètre, on ne peut pas vraiment se tromper si une fois dans l’eau, on trouve que c’est baignable. Voici trois lacs où vous immerger dans l’eau jusqu’au cou.

LAC DES SABLES

Photo courtoisie

À Sainte-Agathe-des-Monts, la plage Major avec son sable blond est l’une des plus belles des Laurentides. Quand on a pris assez de soleil, on n’a qu’à se placer à l’ombre aux abords du secteur boisé. Il a des tables à pique-nique en haut de la côte. Un casse-croûte se trouve à quelques pas.

En location juste à côté, au Camping Sainte-Agathe-des-Monts : pédalos, canots, kayaks et planches à pagaie. Tout près, l’école de voile loue des embarcations à voile, dont des dériveurs.

LAC TAUREAU

Photo courtoisie, Jimmy Vigneux

Situé à Saint-Michel-des-Saints, ce plan d’eau immense se distingue par ses 30 kilomètres de plages sauvages lorsque le niveau d’eau est normal. L’ensemble forme le parc régional du Lac Taureau.

Facile d’accès, la plage municipale de Pointe-Fine s’étire sur un kilomètre. À partir de là, en kayak ou en canot, les plus aventuriers sont en mesure de trouver, chose rare, une plage déserte.

LAC SAINT-FRANÇOIS

Photo courtoisie, Plage de Saint-Zotique

Aux abords de cet élargissement du Saint-Laurent bordant l’Ontario, la plage de Saint-Zotique donne sur un horizon à perte de vue. Avec les palapas, on se croirait au bord de la mer.

Il y a de quoi s’amuser avec le parcours aquatique flottant, le volleyball et les aires de jeux. C’est sans compter les petites embarcations à louer. Dans l’aire de pique-nique, on sent les agréables odeurs épicées provenant des poêles barbecue. Il y a une belle ambiance.

DES PLAGES IDÉALES

Sainte-Agathe-des-Monts : plage Major

laurentides.com

plage Major laurentides.com Saint-Michel-des-Saints : plage de Pointe-Fine, camping de la Baie du Milieu, Auberge du lac Taureau, plages sauvages

parcsregionaux.org

plage de Pointe-Fine, camping de la Baie du Milieu, Auberge du lac Taureau, plages sauvages parcsregionaux.org Saint-Zotique : plage municipale (réservations en ligne recommandées)

plagest-zotique.com

D’AUTRES IDÉES DE SORTIES

AUX PORTES D’OTTAWA

Vélo sur route ou de montagne, randonnée pédestre et baignade, les plaisirs d’été ne manquent pas au parc de la Gatineau. On y entre au Centre des visiteurs à Chelsea. Camping. Tentes équipées à louer.

► ccn-ncc.gc.ca

AU CŒUR DE LA MAURICIE

Le parc national de la Mauricie est réputé pour la beauté du lac Wapizagonke. À louer : canots, kayaks et planches à pagaie. Cascades peu profondes où se baigner. Tentes oTENTik à louer. Camping.

► parcscanada.gc.ca

Alain Demers est l’auteur du livre Redécouvrir le Québec : 101 destinations, publié aux Éditions du Journal.