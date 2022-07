STE-MARIE, Claude



C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons le décès de M. Claude Ste-Marie, décédé le 7 juin 2022, à l'aube de ses 75 ans.Il laisse dans le deuil son épouse depuis 46 ans, Ginette Marsan, son fils Christopher (Mélissa), ses deux petits-enfants adorés Zackahel et Lyla-Rose. Il laisse également dans le deuil ses soeurs Michèle et Manon; ses frères Richard et Benoit (Lucille), ainsi que plusieurs neveux, nièces et autres parents et amis.Homme d'affaires respecté. Il est le fondateur de Claude Ste-Marie Sport Inc et de Claude Ste-Marie Tran-Sport Inc.Il a été honoré à plusieurs reprises pour son excellence dans le domaine du sport motorisé. Son engagement a contribué au rayonnement économique de toute la communauté.Homme de famille affectueux et généreux, mari dévoué, père et grand-père formidable. Il laisse des souvenirs impérissables.Au lieu de fleurs, des dons à la Fondation de l'hôpital Charles-LeMoyne seraient appréciés.La famille recevra les condoléances au Jardin Urgel Bourgie, 8145 chemin de Chambly, St-Hubert (au sud de l'autoroute 30, sortie 73),le vendredi 15 juillet 2022, de 14h00 à 17h00 et 19h00 à 21h00; le samedi 16 juillet 2022, de 10h00 à 12h30. Les funérailles suivront le samedi 16 juillet 2022, à 13h00, à l'église paroissiale de St-Hubert (5310 chemin de Chambly).