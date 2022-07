JODOIN, Edouard



Le 2 juillet 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé M. Edouard Jodoin, de Ste-Martine, époux de Mme Eliette Turcot, et père de feu Michel et François Jodoin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Sylvie (Daniel Gauthier) et Benoît (Christine Lavoie), sa belle-fille Jocelyne Proulx (feu François), ses petits-enfants Éric, Marie-Ève, Catherine, Myriam, Fannie, Alexandre, Charlie, Ariane, Alex et ses 3 arrière-petites-filles.Il laisse également dans le deuil sa soeur Suzanne ainsi que de nombreux autres parents et amis.La famille vous accueillera le jeudi 14 juillet de 18 h à 21 h ainsi que le vendredi 15 juillet à compter de 11 h à la :STE-MARTINE450 427-2332www.residencemariesoleilphaneuf.comLes funérailles auront lieu à 14 h, le vendredi 15 juillet en l'église paroissiale de Ste-Martine, suives de l'inhumation au cimetière Mgr. Allard adjacent à l'église.