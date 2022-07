FILLION RIVIÈRE, Pauline



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Mme Pauline Fillion Rivière, le 23 juin 2022, à l'âge de 90 ans. Elle rejoint son époux Roland Rivière et sa fille Martine Rivière.Elle laisse dans le deuil ses enfants Daniel, Huguette, Manon, Hélène et Louise, ses petits-enfants Sébastien, Luc, Anick, Audrey-Maude et Karl, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 16 juillet 2022 à la :2125 RUE NOTRE-DAME, LACHINEwww.jjcardinal.ca 514-639-1511de 16h à 17h, suivi du service funéraire dans la chapelle de la résidence à 17h.Des dons au Club des petits-déjeuners en mémoire de Pauline seraient appréciés.