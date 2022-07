RAMACIERI, Frank



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Frank Ramacieri, survenu le 22 juin 2022, à l'âge de 99 ans. Il est parti rejoindre Pierrette, son amour de toujours et son fils bien-aimé Dominique.Il laisse dans le deuil ses enfants Micheline, Monica (Bernard), Danielle (Daniel), Carole (Daniel), Christiane (Jean-Rock) Frank Jr (Johanne) et Lucie, sa belle-fille Christiane, ses 15 petits-enfants et ses 18 arrière-petits-enfants.Des funérailles se tiendront dans le cercle intime des soeurs et frères.