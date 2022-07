Une Québécoise meurt emportée par une avalanche

Une jeune entrepreneure québécoise a perdu la vie ce jeudi dans une avalanche alors qu’elle tentait de gravir le plus haut sommet d’Équateur.

« Le ciel était beau, tout était parfait. D’un coup de vent, une avalanche a transporté Rébecca et Éloi », a raconté Jeff Thibault-Flynn, un ami du couple, en entrevue téléphonique avec Le Journal.

Rébecca Dinelle, 25 ans, et son copain Éloi Larrivée, 24 ans, souhaitaient compléter la montée du volcan Chimborazo, situé à 180 km au sud de la capitale Quito, lorsqu’une alarme d’avalanche a été déclenchée vers 8 h 30, jeudi matin.

L’avalanche serait survenue pour des raisons encore inconnues, a précisé sur Twitter le Service national de gestion des risques et des urgences de l’Équateur.

Éloi Larrivée s’est sorti somme toute indemne de cette importante chute de neige.

« Une fois qu’il a repris connaissance, il est allé déterrer Rébecca. À sa découverte, après plusieurs manœuvres de réanimation, elle était décédée. Il a appelé les secours et a descendu la montagne », a expliqué M. Thibault-Flynn.

Montée périlleuse

Les autorités ont alors dû grimper jusqu’à une altitude de 5750 mètres afin d’atteindre le camp de base où se trouvait le corps de Mme Dinelle.

Ils y sont finalement parvenus vers 19 h jeudi soir.

Le groupe de sauvetage de l’Association équatorienne des guides de montagne et les pompiers de la région de Riobamba, notamment, ont été appelés sur les lieux afin de ramener au sol la dépouille de la jeune femme originaire de Saint-Hubert, sur la Rive-Sud de Montréal.

« C’est très compliqué avec la neige. Mon conseil serait de ne pas tenter l’ascension du Chimborazo en ce moment », a affirmé un des sauveteurs à des médias locaux.

Un des pompiers locaux s’est d’ailleurs blessé en trébuchant avec ses crampons, a soutenu Orlando Vallejo, chef du corps de pompiers de Riobamba.

Voyage cauchemardesque

Le couple était parti faire l’ascension du populaire sommet de plus de 6000 mètres d’altitude sans guide, puisque Éloi Larrivée était un alpiniste expérimenté.

Rébecca Dinelle avait rejoint quelques jours plus tôt son copain en Équateur, lui qui terminait un périple de cinq mois en Amérique du Sud où il avait grimpé les cinq plus hauts sommets du continent.

« Elle devait revenir lundi, c’était sa dernière ascension avant son retour au Québec », a précisé M. Thibault-Flynn.

Jeune entrepreneure

Passionnée de vélo de montagne et de sports extrêmes, Rébecca Dinelle possédait avec Jeff Thibault-Flynn une agence de communication depuis quatre ans à McMasterville, en Montérégie.

« C’était une femme avec beaucoup d’ambitions, de projets et de rêves. L’aventure était au cœur de tout », s’est rappelé l’associé de 3 Sphères Communications.

Plusieurs employés ont d’ailleurs tenu à lui rendre un dernier hommage sur les réseaux sociaux.

« J’espère qu’il y a les plus hautes montagnes et les plus beaux couchers de soleil là où tu es », a écrit Kim Morissette.

« Prends ton envol, mon amie, et fais le plus beau des voyages comme tu sais si bien les faire », a poursuivi sa collègue Sabrina Faucher.

Le volcan Chimborazo en bref

Le sommet de 6293 mètres, qui se situe dans les Andes, est le plus haut d’Équateur et l’un des plus hauts volcans du monde.

En raison de son emplacement près de l’équateur, la cime de ce volcan est le point sur la planète le plus éloigné du centre de la Terre.

En octobre 2021, une avalanche y a emporté 16 Équatoriens. Cinq d’entre eux sont morts et un grimpeur est toujours porté disparu.

Près de 30 ans auparavant, en novembre 1993, 10 alpinistes étaient décédés presque au même endroit.

endroit.

endroit. Ce volcan représente un risque minime d’éruption, la dernière remontant aux alentours de l’an 550.

Sources : Programme global de volcanisme de l’Institut Smithsonian et Association équatorienne des guides de montagne