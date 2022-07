WALKER, Henry



À l'aube de ses 74 ans, est décédé Henry Walker, époux de Pierrette.Outre son épouse, il laisse dans le deuil les enfants de sa conjointe, Alain et Sylvie (Claude), sa soeur Lynda, son frère Walter, ses beaux-frères et belles-soeurs, petits-enfants, une arrière-petite-fille, de nombreux neveux, nièces, parents et amis.Selon ses volontés, la famille recevra les condoléances à la Salle communautaire de Vaudreuil-sur-le-Lac, le samedi 16 juillet à compter de 11h, suivi d'une prière liturgique à midi. Un buffet sera servi par la suite.