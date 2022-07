La bonne clim...

On est bien à l’intérieur. Juste la bonne température parce qu’on est à l’air conditionné, une invention qui a une centaine d’années. L’inventeur ? Vous voyez encore son nom sur de nombreux appareils de climatisation.

Carrier. Willis Haviland Carrier, un ingénieur qui, avec 6 autres collègues avait été congédié de la Buffalo Forge Company. C’était le début de la guerre 14-18 et la firme ne croyait pas que l’invention de Carrier allait connaître un grand essor.

Toutefois, Carrier et ses 6 camarades, eux, y croyaient dur comme fer.

Ils ont mis leurs économies ensemble, soit 32 600 $ et ils ont fondé la Carrier Engineering Corporation. Aujourd’hui, l’entreprise dont le siège mondial est en Floride roule avec un chiffre d’affaires autour de 21 milliards. Des Carrier, il y en a partout sur la planète.

Dans les maisons, les grands espaces commerciaux, sur les sites de refroidissement pour les aliments et mettez-en. Près de 60 000 employés sur la planète.

LA MONDIALE

Mais oui, la Buffalo Forge Company avait raison. Le monde a mis du temps à croire à l’air conditionné. La Première Guerre mondiale, le krach boursier des années 1930 et le deuxième conflit mondial ont été de sérieuses embûches, mais à la fin des années 1940, on a réalisé que l’air conditionné était plus qu’un luxe, mais une question de confort et, cette fois, l’envol a été spectaculaire.

En passant, la vice-présidente principale et directrice des ressources humaines chez Carrier s’appelle Nadia Villeneuve, diplômée de l’Université du Québec et aussi des HEC de Montréal.

L’inventeur Willis Haviland Carrier est décédé à New York en 1950 et l’histoire ne dit pas si, lorsqu’il a été congédié à Buffalo, on lui avait dit de faire de l’air.

TI-PAQUET

Inspiré des Expos, le Bureau des passeports lance le concours « Devinez l’Assistance ! »

Slafkovsky : Quand tu as 7 consonnes et 3 voyelles dans ton nom, c’est rare que tu viennes du Lac-Saint-Jean.

Faut pas connaître le hockey. Boris Johnson se met au ballotage le jour du repêchage.

Rien n’est plus drôle qu’entendre dire qu’il faut que les Québécois se tiennent debout par un gars qui est assis devant sa TV.

On demande si une franquette peut être mauvaise. Si le for peut être extérieur et si leu leu peut s’utiliser ailleurs qu’à la fin de la queue.

Il nage bien parce qu’il a été élevé dans un sous-sol à Venise.

Le poète : « L’amour que je vous voue nous noue ».

Des chercheurs qui cherchent, on en trouve. Des chercheurs qui trouvent, on en cherche.

Slogan au repêchage : « Nous embauchons ».

