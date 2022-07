La panne chez Rogers complique les achats partout au pays

Une panne majeure du réseau de Rogers a entraîné l’impossibilité de faire des transactions par débit pendant toute la journée d’hier à travers le pays, causant des maux de tête autant aux consommateurs qu’aux commerçants.

« J’ai vérifié notre connexion internet et tous nos systèmes de paiement, avant de finalement comprendre au bout d’une heure que le problème ne venait pas de nous », raconte Ji Yu Wang, caissier dans une fruiterie montréalaise.

Photo Nora T. Lamontagne

Comme bien des employés du service à la clientèle, il a ensuite passé sa journée à expliquer à des clients confus que seuls les achats par crédit ou comptant étaient possibles en raison de la panne de la compagnie de télécommunications canadienne.

« Le monde était tellement mêlé aujourd’hui », corrobore en soupirant le changeur de la station de métro Parc, à Montréal, où environ la moitié des voyageurs a l’habitude de payer par débit.

Plusieurs travailleurs évoquent des clients mal pris qui n’avaient qu’une carte de débit, et pas d’argent comptant sur eux.

Environ 1000 $ de pertes

« Ce matin a été chaotique. On a dû servir beaucoup de gens gratuitement parce que la ligne était longue et que ça chialait », témoigne Fatima, qui travaille au Tim Hortons du Marché central.

Photo Nora T. Lamontagne

Gérant de la succursale, Inderpal Singh, estime avoir perdu environ 1000 $ en ventes en raison du problème informatique.

« On souhaite toujours donner le meilleur service, et là, Rogers nous en a empêchés », s’est-il désolé.

Posté à l’entrée d’un Costco sur l’île, Victor--- Morales était pour sa part responsable d’informer les clients pour leur éviter une mauvaise surprise.

En fin de journée, l’employé de la multinationale avait cessé de compter le nombre de ceux qui avaient tourné les talons sans pouvoir faire leurs achats.

Beaucoup de questions

La panne en question a commencé aux alentours de 2 h du matin hier.

En fin de soirée, Rogers a indiqué que ses services sans-fil recommençaient à fonctionner et que ses équipes techniques « travaillaient fort afin que tout le monde soit de retour en ligne le plus rapidement possible ».

Entre-temps, toutes sortes de services avaient été paralysés (voir ci-contre), du réseau cellulaire des 11,2 millions de clients de Rogers aux formulaires d’entrée au pays d’ArriveCan.

Toutes sortes de services touchés

Une longue journée sans internet

Plus de 11 millions de Canadiens abonnés aux services sans fil de Rogers et 2,6 millions qui l’ont comme fournisseur internet ont été privés de communications hier. À noter que Rogers est aussi propriétaire de Fido et de Chatr.



Un pépin de plus pour revenir au pays

Autre obstacle pour les voyageurs : ils pourraient avoir du mal à remplir le formulaire d’entrée au pays via l’application ArriveCAN. Le gouvernement du Canada leur a plutôt suggéré d’imprimer un formulaire et d’avoir une copie papier de la preuve de vaccination.



Pas de Communauto

Il était impossible de réserver une voiture Flex ou de prendre possession d’un véhicule directement sur l’application du service d’autopartage Communauto, hier.



Urgence au 911 à Ottawa et à Toronto

Les services policiers ont rapporté des problèmes de communication lors d’appels d’urgence en raison de la panne. « À partir du moment où les appels sont logés au 911, les opérations sont 100 % efficaces », a pour sa part précisé la relationniste du Service de police de la Ville de Montréal, Mariane Allaire Morin.



Le service 311 aussi

La ligne téléphonique pour communiquer avec la Ville de Montréal était hors service. Les Montréalais ont été invités à utiliser un formulaire sur le site web en attendant.



The Weeknd remis à plus tard

Le chanteur The Weeknd devait se produire hier soir au Rogers Centre, à Toronto... jusqu’à ce que des problèmes techniques reliés à la panne empêchent la tenue du concert, qui sera reporté.