Spoon au FEQ: la rencontre qui s’est fait attendre

Québec est une ville de rock et Spoon, même s’il n’a jamais battu des records de vente d’albums et de billets, est considéré comme un des meilleurs groupes de rock des 20 dernières années. Pourquoi diable a-t-il fallu patienter aussi longtemps avant que ces deux destins se croisent?

Voilà précisément la question que le chanteur Britt Daniel a posée à son interlocuteur du Journal, lors d’une conversation récente sur Zoom alors que la formation texane s’apprête à jouer au Festival d’été de Québec.

Ni l’un ni l’autre n’a pu arriver avec une explication sensée.

Qu’importe, Britt Daniel a promis que Spoon allait «rattraper le temps perdu», ce soir, à Québec. Parce que même après toutes ces années, c’est encore ce que le chanteur préfère : offrir les chansons de Spoon au public.

«Tu ne devrais jamais être tanné de monter sur scène. Je ne le suis pas. Je suis dedans à 100 %», affirme-t-il.

Cela dit, le meneur du quatuor a toutes les raisons d’être confiant en la capacité du groupe à séduire un nouveau public au FEQ. Spoon a des atouts dans sa manche.

Lancé en février, le dixième album de la formation, Lucifer on the Sofa, a rallié les fans et les critiques grâce à son emballage rock et blues de qualité nettement supérieure à la moyenne.

Un meilleur groupe

Les musiciens peuvent aussi piger des morceaux dans un répertoire riche, élaboré avec goût et style depuis leurs débuts en 1996. Même s’il est resté fidèle à ses racines rock, Spoon n’a jamais craint de se réinventer d’un album à l’autre en ajoutant ça et là des textures électro, pop ou punk à sa musique.

«J’aime comment le groupe a évolué. Sur scène, je pense que nous sommes meilleurs qu’avant. Tout le monde joue à son meilleur niveau», explique Britt Daniel.

À son avis, l’arrivée en 2013 du multi-instrumentiste Alex Fischel, avec qui il avait formé le projet parallèle Divine Fits, a marqué un tournant. Il fait la différence.

«Après Divine Fits, je lui ai dit qu’il devait venir avec Spoon. Depuis qu’il est là, tout est plus facile, énergique et excitant pour moi et le public.»

Le rock n’est pas mort

Son optimisme par rapport aux performances scéniques de son groupe se transmet aussi à son opinion au sujet de l’avenir du rock. Même s’il regrette qu’il n’y ait pas autant de grands albums rock qui sortent de nos jours, Britt Daniel croit dur comme fer que le rock ne mourra pas. Il est encouragé par la belle relève qui pousse.

«Depuis les débuts de Spoon, on a vu des hauts et des bas, mais maintenant, je vois des groupes comme Idles, Fontaines D.C. et Khruangbin – même si ce n’est pas à proprement dit un groupe rock – qui utilisent une guitare et créent de la musique live que tu peux faire dans un garage. Je constate que ça plaît aux gens. [...] Je crois que c’est en train de revenir à l’avant-plan.» Que les dieux du rock t’entendent, Britt!

Spoon en spectacle au Festival d’été de Québec, ce soir, à 20 h.