Les Canadiens peu intéressés à voyager à l’étranger cet été

Les problèmes pour obtenir un passeport et le chaos dans les aéroports ont eu raison de certains Canadiens qui ont décidé d’abandonner l’idée de voyager à l’étranger cet été, selon un récent sondage Nanos.

Réalisé pour le compte de CTV News, le coup de sonde a indiqué que 61% des Canadiens interrogés n’ont aucun de projet de voyage à l’international.

Près de 6% des sondés ont mentionné qu’ils avaient des projets de voyage à l’étranger, mais qu’ils l’ont annulé, quand 3% ont tout de même fait une réservation qu’ils sont prêts à annuler.

À l’inverse, 12% des répondants ne sont pas découragés par leur projet de voyage en dehors du Canada.

Généralement, ce sont les Canadiens de 55 ans et plus qui ont moins d’intérêt (69%), contre 58% pour les 35 à 54 ans et 53% pour les 18 à 34 ans.

Plus de la moitié (58%) se sont aussi dits inquiets d’un possible retour des restrictions sanitaires en raison de la hausse des cas de COVID-19 au pays.

Le sondage a été mené auprès de 1002 Canadiens de plus de 18 ans entre le 30 juin et le 4 juillet 2022.