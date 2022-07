Pêcher le doré autrement

Il existe une foule de façons de déjouer les prédateurs à la robe jaune et aux gros yeux.

Pourtant, lorsqu’on interroge plusieurs manieurs de canne, on a l’impression qu’au printemps, ils utilisent quasi exclusivement des poissons-nageurs de faible plongée. Certains ne jurent que par leurs Hot’N Tot et leur ThinFin. Ils s’en serviront de l’ouverture jusqu’à la mi-juin pour exploiter les affluents d’eau, les sites nuptiaux et les premiers escarpements.

Puis, lorsque ces offrandes ne seront plus aussi efficaces, ils opteront pour une tête plombée jumelée à un leurre souple. Certains garniront la pointe de l’hameçon avec un ver pour rehausser le tout.

Si les dorés ne subissent pas trop de pression, dans bien des cas, il n’en faudra pas plus pour obtenir les résultats escomptés.

Alternatives

Lorsque l’été s’installe pour de bon et que la canicule réchauffe les nappes d’eau, les percidés s’enfoncent vers les bas-fonds. Ne voulant pas exposer inutilement leurs pupilles au soleil, ils chercheront des escarpements, des structures, des lignes d’herbes ou autres pour se protéger des rayons lumineux trop intenses. À titre indicatif, sachez que l’intensité normale dans un appartement se situe entre 100 et 200 lux. Le doré jaune apprécie des conditions luminaires de 8 à 70 lux, soit l’équivalent d’une rue moyennement éclairée le soir.

Mis à part la pêche à la jig, voici six autres façons qui pourraient vous aider à tirer votre épingle du jeu en profondeur.

Corde lestée

Les amateurs de touladi connaissent la méthode de pêche avec du fil plombé, gradué aux 10 mètres, pour entraîner leurs offrandes près des abysses.

Les adeptes de dorés peuvent se servir d’un dérivé fort productif. Pour y arriver, ils doivent embobiner un fil plombé de 18 livres/test sur un moulinet de grande capacité pour la traîne. Il est inutile d’opter pour une corde plus volumineuse, comme la 27 livres/test, qui handicapera inévitablement la plongée en opposant plus de résistance. En vous servant d’un nœud Alberto, jumelez un bas de ligne invisible en fluorocarbone de 8 à 10 livres/test, d’une longueur de 15 à 17 mètres. Attachez finalement un poisson-nageur allongé flottant. Si vous réussissez à vous ralentir suffisamment, votre présentation devrait s’enfoncer de 1,5 à 2 mètres pour chaque couleur de plombée, plus environ deux mètres pour le Bomber Long A par exemple. Si vous trollez plus vite, vous ne pourrez vous immiscer à plus d’un mètre par couleur. N’hésitez pas à faire des S pour ralentir, puis accélérez la course de votre leurre.

Entre deux

L’approche la plus basique consiste à pêcher avec un plomb au fond et un hameçon garni de 30 à 45 cm plus haut. La technique du Drop Shot est tout aussi simpliste. Servez-vous d’un plomb en forme de larme et d’un hameçon de taille no 2. Selon la hauteur des herbes ou de la structure, vous pouvez laisser jusqu’à 90 cm entre les deux. Au lieu d’empaler votre leurre souple préféré sur la tige de l’hameçon simple, transpercez-le simplement de part en part dans la portion frontale. Appliquez de légères motions et faites vibrer le tout à l’occasion.

Élémentaire

Photo courtoisie

L’émerillon triple est un accessoire très utile. On attache un lest à un des anneaux. Sur l’autre, on peut installer un bas de ligne et une tête flottante avec un ver de terre. Selon le profil marin, vous pourrez ajuster la hauteur de la pesée et du leurre à votre guise. Un plomb bottine ou un marcheur de fond pourraient tout aussi bien fonctionner. Il est toutefois plus facile de nouer le tout comme on le souhaite.

Un harnais à ver fabriqué avec deux hameçons et un lombric génère d’excellents résultats avec ce genre de montage. Si vous préférez les sangsues, choisissez un modèle avec un seul hameçon.

En suspension

Les flottes profilées comme les Thill permettent aux amateurs de présenter un ver de terre ou une sangsue de la façon la plus aguichante et naturelle qui soit. Grâce à des Bobber Stopper, qui sont en fait des petits butoirs, on peut limiter la course de la flotte. Par exemple, si on laisse trois mètres sous le butoir, l’appât pourra nager vigoureusement, sans restriction, dans le champ d’attaque des percidés. Vous pouvez lester le fil avec des petits plombs fendus pour le maintenir à la profondeur souhaitée. Dès que vous verrez la flotte bouger, il ne vous restera plus qu’à ferrer graduellement.

Unique

Le Jigging Rap est une offrande incomparable qui imite à la perfection un mené affolé. Équipé de deux hameçons simples aux extrémités, d’un trépied sous le ventre et d’un déflecteur inversé en forme de V, il pivote sur lui-même lorsqu’on lui impose des saccades semi-agressives sur un axe vertical de 20 à 30 cm de hauteur. Il plonge ensuite tête première entre chaque motion. Lesté avec du zinc, il se manie aisément à toutes les profondeurs, même s’il y a du courant. Les modèles W5, W7 et W9 sont les plus performants.

S’immiscer

Au début du texte, je faisais allusion à des poissons-nageurs de faible plongée. Il est toutefois possible de descendre à 8,22 mètres (27 pieds) avec un Bandit Walleye Deep, à 7,6 mètres (25 pieds) avec un Bomber Deep Long A, à 6 mètres (20 pieds) avec un Smithwick Deep Suspending Rattlin’ Rogue et même jusqu’à 12,2 mètres (40 pieds) avec un Salmo Freediver. Favorisez un fil de petit calibre, idéalement invisible, et vous pourrez leurrer les dorés ciblés.

Bonne pêche.

