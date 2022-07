Romans d’ici: Vraiment amies pour la vie

Quel beau roman d’amitié, qui en explore tant la force que les contradictions, sur fond d’une actualité bouleversante !

Tous les romans de Nathalie Babin-Gagnon sont marqués par la violence, mais elle a une manière telle de raconter que c’est la douceur que l’on en retient. Son cinquième ouvrage, Les choix de Marie, le prouve encore.

Il est question de deux amies, Lauréanne et Marie, devenues complices durant leur difficile adolescence à Val-d’Or. Elles y étouffent et n’ont qu’une envie : partir. Patiemment, elles ramassent leurs sous et, sitôt leur 5e secondaire bouclé, elles prennent la route de Montréal.

Adieu l’Abitibi, à elles la réalisation de leurs ambitions !

En fait, c’est Marie, forte et disciplinée, qui mène le duo. Elle l’a décidé : Lauréanne deviendra avocate et elle-même sera médecin.

Mais voilà, elle succombe au charme envoûtant de Yacoub, jeune Algérien qui étudie aussi en médecine. Elle tombe enceinte au moment même où le beau garçon, qui papillonne, la laisse tomber sans état d’âme.

Changement de cap

Or, faisant fi de sa peine d’amour, fi de ses aspirations professionnelles, Marie décide de garder l’enfant. Elle ne sera pas médecin, mais mère.

Lauréanne est sidérée et son incompréhension donne un ton intéressant à ce roman dont elle est la narratrice. Comme elle a pour Marie un attachement indéfectible, elle reste à ses côtés tout en jugeant ses choix, mais in petto : pas question de briser le lien qui les unit.

Ainsi, comme les deux femmes sont voisines, Lauréanne se désole de voir la petite Loutfia manipuler sa mère, aveuglée par l’enfant. Il est vrai toutefois que la fillette est attachante, intelligente et d’une volonté implacable, qui s’affirme en vieillissant.

Adolescente, Loutfia s’intéresse aux origines de son père et aux grands remous qui agitent le monde musulman depuis les attentats du 11 septembre 2001. Et c’est elle qui, à son tour, va fuir la vie tranquille qui l’attend.

Avec toute l’impétuosité de la jeunesse, elle se rend aux frontières de la Turquie et de la Syrie pour y soigner les victimes de l’État islamique. Sa mère est si ébranlée que Lauréanne devient la femme forte du duo, particulièrement quand ça virera mal pour Loutfia.

En dépit de quelques longueurs en début et en fin d’ouvrage, ce propos nous accroche. Mais s’ajoutent deux éléments qui distinguent ce roman.

Nathalie Babin-Gagnon est journaliste, et c’est avec grande pertinence qu’elle intègre l’actualité sociale et politique à son récit : le Printemps érable, les attentats en France, l’élection de Donald Trump, même la négociation de conventions collectives ! Ses personnages appartiennent à une société et à un moment de l’histoire, et en sont influencés – heureuse manière de raconter !

De plus, elle sait rendre plausibles les sentiments contradictoires de Lauréanne à l’égard de Marie. Ce n’est ni méchant ni hypocrite, juste profondément humain.

Et là se retrouve la douceur de l’auteure : dans sa manière de faire ressentir inquiétude et colère, puis de les déposer plutôt que tout gâcher.