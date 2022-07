$uicideboy$: Un nom controversé et des milliards d’écoutes en ligne

$uicideboy$. Le nom est évocateur et il frappe. Il est difficile à éviter, malgré sa référence au suicide, car ce duo de La Nouvelle-Orléans, qui fonctionne de façon indépendante, a récolté des milliards d’écoutes sur les différentes plateformes de diffusion.

En novembre 2021, la formation punk-rap, aérienne et planante, qui sera en vedette sur les Plaines dimanche soir, avait accumulé 5,3 milliards d’écoutes en ligne.

Mécontents de la direction que leurs vies respectives étaient en train de prendre, les cousins Aristos Norman « Ruby da Cherry » Petrou et Scott Anthony « $crim » Arceneaux Jr s’alliaient, en 2014, pour mettre au monde $uicideboy$.

Ils décident de jouer le tout pour le tout et font un pacte, soit celui de s’enlever la vie si leur carrière ne décolle pas.

« Il n’y avait pas de plan B. Si ça n’arrivait pas avant d’avoir 30 ans, je me serais éclaté la cervelle », a raconté $crim dans une entrevue publiée sur le site américain Mass Appeal.

Sans surprise, les connotations liées au suicide sont loin de faire l’unanimité.

Sauver des vies

Dans une autre entrevue publiée dans le magazine Inked en mai 2021, $crim précise que le duo a contribué à sauver des vies.

« J’ai des frissons en pensant à tous ces jeunes qui nous disent qu’on leur a sauvé la vie et qu’on les a aidés à sortir de la drogue. Il y a des jeunes qui sont terrifiés à l’idée d’aller en thérapie et de se retrouver stigmatisés. Il y a aussi tous ceux qui n’ont pas les moyens d’obtenir de l’aide et qui en trouvent dans notre musique », a-t-il fait remarquer.

Ruby da Cherry et $crim ont lancé leur groupe avec l’intention de ne pas faire comme tout le monde.

« On voulait faire le contraire de ce que tout le monde faisait sur la scène rap. On n’avait pas de belles voitures ni de chaînes en or. On a mis l’accent sur le fait que nous étions des perdants et on a mélangé ça avec du shock-rap aux problèmes associés à la santé mentale. On essayait juste d’attirer l’attention des gens », a mentionné Ruby da Cherry en novembre 2022, dans le magazine Billboard.

Le duo, qui fonctionne de façon indépendante et qui a lancé sa propre étiquette, G* 59, aborde la dépression et l’idéation du suicide dans ses chansons.

« Le succès s’est pointé lorsqu’on a commencé à parler des épreuves vécues par nos fans avec la drogue, l’anxiété et la dépression. Ces choses existent. Les gens veulent aider, mais ils ne font pas grand-chose dans la réalité. C’est pourquoi je déteste la sensibilisation à la santé mentale. C’est impossible de sensibiliser tout le monde. Nous espérons pouvoir faire plus que ça avec notre musique », a fait savoir Ruby da Cherry dans Billboard.

Un nouvel album

Un an après sa formation, $uicideboy$ connaît un succès underground grâce au EP $outh $ide $uicide. La chanson éponyme, à ce jour, totalise 129 millions d’écoutes sur le portail Spotify.

Le magazine Billboard sélectionne le duo pour sa liste des 15 artistes à surveiller en vue de l’année 2017.

Après plusieurs EP et mixtapes, $uicideboy$ lance, le 7 septembre 2018, son premier album, intitulé I Want to Die in New Orleans. La popularité de la formation grandit. Après une pause d’un an et son deuxième album, lancé l’été dernier, elle proposera un nouvel opus le 29 juillet, soit Sing Me a Lullaby, My Sweet Temptation.