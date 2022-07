Vers le pire semestre de la Caisse

En raison de la crise financière qui sévit depuis plusieurs mois, la Caisse de dépôt et placement du Québec devrait rapporter son pire rendement semestriel au 30 juin des 14 dernières années, soit depuis 2009, première année où la Caisse avait décidé, au début du règne de Michael Sabia, de commencer à publier des résultats semestriels.

Il ne faudrait pas se surprendre de voir l’actif de la Caisse fondre d’au moins 10 % lors des six premiers mois de l’année 2022.

Concrètement, un tel recul de 10 % laisse présager que la valeur de l’actif net du gigantesque portefeuille de la Caisse baisserait de 42 milliards de dollars, passant ainsi de 420 milliards $ (au 31 décembre 2021) à quelque 378 milliards de dollars au 30 juin dernier.

La précédente fois où la Caisse avait présenté un rendement semestriel négatif remonte à juin 2020. À la suite de l’émergence de la pandémie de COVID-19 et de la crise économique mondiale qui avait suivi, la Caisse avait affiché une perte de 2,3 % pour le semestre au 30 juin. Ce qui était somme toute modeste. La Caisse avait été « sauvée » par ses placements dans les titres à revenu fixe (obligations, etc.) qui avaient terminé le semestre avec en hausse.

INDICES DE RÉFÉRENCE

Maintenant, qu’est-ce qui me fait dire que, cette fois, la Caisse pourrait afficher une perte de 10 % lors du premier semestre de l’actuel exercice 2022 ? Je me base sur l’ampleur de la contre-performance des indices financiers suivants :

S&P 500 de la Bourse de New York : -20,0 %

S&P/TSX de la Bourse de Toronto : -9,9 %

Nasdaq de la Bourse de New York : -29,5 %

MSCI Europe : -19,1 %

MSCI Pacifique : -15,3 %

MSCI Émergents : -15,9 %

MSCI Monde : -18,8 %

FTSE Canada Obligations univers : -12,2 %

FTSE Canada Obligations à long terme : -22,1 %

FTSE Canada Obligations à rendement réel : -17,4 %

Autre outil de comparaison susceptible de nous donner un bon aperçu de la contre-performance potentielle de la Caisse : le rendement des caisses de retraite types en fonction de différentes allocations d’actifs que la firme Aubin Actuaire Conseil a compilé pour la période de six mois au 30 juin dernier. Par allocations d’actifs, on entend le pourcentage que les obligations et les actions accaparent dans le portefeuille de référence.

DANS LE ROUGE

Sachez que, pour une rare fois, toutes les diverses répartitions d’allocations d’actifs ont rapporté lors des six premiers mois de l’année un rendement négatif tournant autour de -13 %.

C’est ainsi qu’un portefeuille constitué de 85 % d’obligations (FTSE Canada univers), de 7,5 % d’actions canadiennes (S&P/TSX) et de 7,5 % d’actions mondiales (MSCI monde) a affiché une perte semestrielle de 12,6 %.

Et étonnamment, au bout du spectre de la répartition d’actifs, avec un portefeuille constitué de 35 % d’obligations, de 32,5 % d’actions canadiennes et de 32,5 % d’actions mondiales, on aurait perdu 13,6 %.

Dans le cas d’un portefeuille réparti, moitié en obligations et moitié en actions, la perte s’élevait à 13,3 %.

À MOINS D’UN MIRACLE...

Remarquez que la haute direction de la Caisse, avec Charles Emond à sa tête, pourrait peut-être compter sur une poignée de placements au rendement miraculeux qui l’aiderait à amoindrir le choc semestriel de la Bourse et du marché obligataire.

Quand je parle de « rendement miraculeux » que l’équipe de gestionnaires de portefeuille de Charles Emond a réussi à obtenir, je fais référence ici au fabuleux rendement de 39,2 % que la Caisse a rapporté en 2021 avec son portefeuille de placements privés en actions de compagnies. Cela avait d’ailleurs permis à la Caisse d’afficher l’une de ses belles performances historiques, avec un rendement global de 13,5 %.

Avec ses investissements dans les actifs réels (immeubles et infrastructures), peut-être que la Caisse nous réserve une « heureuse » surprise. Cela reste à voir...

UN BÉMOL

Lors du premier semestre, le seul secteur qui a rempli les coffres des gestionnaires de portefeuille c’est celui de l’énergie et de ses sociétés pétrolières.

Or la Caisse n’a sûrement pas été en mesure de profiter largement de la super performance boursière du secteur énergétique puisqu’elle s’était engagée l’automne dernier à le délaisser au fil des trimestres.