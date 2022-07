Wander Franco blessé à nouveau

La malchance poursuit la jeune vedette des Rays de Tampa Bay Wander Franco, qui a dû quitter le match contre les Reds de Cincinnati, samedi soir, en raison de douleurs au poignet droit. Le joueur d’arrêt-court de 21 ans pourrait désormais devoir rater six à huit semaines d’activités.

Après la rencontre, que les Rays ont perdue 5 à 4 au Great American Ball Park, le gérant Kevin Cash a expliqué au journaliste Marc Topkin, du «Tampa Bay Times», que Franco allait être placé sur la liste des blessés puisqu’il était touché à l’os crochu droit, un petit os reliant la paume et le poignet.

Toujours selon Topkin, le Dominicain portait une attelle à la conclusion de la rencontre. Il devrait être évalué par un médecin, lundi à St. Petersburg.

Une blessure aux quadriceps avait déjà fait manquer un mois d’action à Franco plus tôt en 2022. Il connait une saison plus décevante que sa première, où il avait terminé troisième au titre de recrue de l’année dans la Ligue américaine, ayant produit 23 points en 57 matchs et montrant une moyenne au bâton de ,261.