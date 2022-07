Xander Schauffele se détache du lot

Xander Schauffele a remis la meilleure carte pour une deuxième journée consécutive et a pris la tête de l’Omnium écossais de golf Genesis du circuit de la PGA, samedi.

Après avoir rattrapé son début de tournoi en demi-teinte en jouant 65 (-5) vendredi, l’Américain en a ajouté en retranchant quatre coups à la normale avec une carte de 66, portant son pointage cumulatif à -7.

Il détient une priorité de deux coups sur son plus proche poursuivant, l’Espagnol Rafa Cabrera Bello. Toutefois, n’eussent été ses deux bogueys consécutifs pour terminer la journée, Schauffele se serait plus aisément dirigé vers son troisième titre de la saison sur le circuit et son septième en carrière.

Cabrera Bello est l’un des deux seuls golfeurs, avec l’Anglais Jordan Smith, à avoir remis trois cartes sous la barre des 70 coups. Il a notamment réussi un aigle et trois oiselets entre les 10e et 13e fanions pour jouer 67 (-3).

Quant à lui, Smith partage le troisième rang avec les Américains Jordan Spieth et Ryan Palmer, à -4.

Après avoir réussi un aigle au troisième trou, Cameron Tringale (74), le meneur après deux journées, a dégringolé au sixième rang puisqu'il a commis sept bogueys.

Le Canadien Nick Taylor a gravi cinq échelons en jouant la normale samedi. Il se situe au 44e rang (+3), tandis que son compatriote Corey Conners (+4) a reculé jusqu’à la 53e place en remettant une carte de 71.

Mackenzie Hughes n’avait quant à lui pas été en mesure d’éviter le couperet et ne participe pas aux rondes de fin de semaine.