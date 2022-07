Voici 10 films à voir à Fantasia

On aura droit cette année à des zombies sanguinaires, des meurtriers sadiques, des créatures étranges, des spectres maléfiques, des œuvres queer hautes en couleur, des enquêtes prenantes et beaucoup, beaucoup de films inclassables défiant les genres. Et c’est précisément ce qui fait la beauté du Festival Fantasia, qui déballera jeudi soir sa 26e édition. Mais quoi voir? Par où commencer? Le Journal vous propose ses 10 coups de cœur de la programmation.

Bodies Bodies Bodies

Photo courtoisie

Une bande de jeunes friqués. Un manoir isolé. Une fête en plein ouragan. Qu’est-ce qui pourrait mal tourner? À peu près tout, évidemment ! Et c’est exactement pour cette raison qu’on meurt d’impatience de découvrir cette nouvelle offre de la cinéaste néerlandaise Halina Reijn, mettant en vedette Pete Davidson, Lee Pace et Amandla Stenberg.

Le 3 août à l’Auditorium des diplômés de l’Université Concordia

Coupez!

Photo courtoisie

Romain Duris fait face aux zombies dans cette comédie d’horreur ayant fait rire et frémir le Festival de Cannes le printemps dernier. Devant la caméra de Michel Hazanavicius, l’acteur français devient un cinéaste voyant le tournage de son film perturbé par une horde de morts-vivants bien assoiffés de chair et de sang.

Le 15 juillet à l’Auditorium des diplômés de l’Université Concordia

Deadstream

Un créateur de contenu disgracié tente par tous les moyens de regarnir sa banque d’abonnés. Et il prend les grands moyens pour y parvenir, choisissant d’aller passer la nuit dans une maison hantée et de diffuser en direct, sur le web, les événements qui s’en suivent. À première vue, Deadstream nous rappelle l’excellente trilogie Hell House LLC, mais avec la touche d’humour de la saga Evil Dead. Bref, on ne voudra certainement pas manquer ça.

Le 23 juillet à l’Auditorium des diplômés de l’Université Concordia

Hypochondriac

Photo courtoisie

L’horreur se fait plus subtile, plus pernicieuse dans Hypochondriac, un film où un homme demeure hanté par les démons de sa jeunesse et de la violence vécue aux mains de sa mère bipolaire. Le cinéaste américain Addison Heimann utilise son plus récent long métrage pour lui-même s’affranchir de son passé, tout en jetant un regard queer et engagé sur l’épouvante.

Les 19 et 21 juillet à la salle J.A. de Sève

Maigret

Photo courtoisie

Le polar de Georges Simenon fait le saut de la page à l’écran cet été. Gérard Depardieu s’y glisse ici dans la peau du détective Jules Maigret le temps d’élucider le mystère d’une jeune femme retrouvée morte sur la place Vintimille, dans le 9e arrondissement de Paris. C’est également en compagnie du réalisateur et coscénariste Patrice Leconte qu’on pourra découvrir Maigret, le cinéaste français étant attendu pour la première nord-américaine, à Montréal.

Le 26 juillet à l’Auditorium des diplômés de l’Université Concordia

Please Baby Please

Photo courtoisie

Suze et Arthur sont mariés. Heureux. À l’aise. Mais un meurtre sordide, commis par une bande de truands, viendra déstabiliser leur quotidien. Des émotions refoulées reviendront subitement à la surface, forçant le couple à remettre en question sa relation et sa sexualité.

Le 22 juillet au Cinéma du Musée

Polaris

Le thriller post-apocalyptique Polaris nous transporte en plein cœur du Yukon, où une jeune fille et sa mère adoptive – un ours polaire, rien de moins! – sont séparées par une horde de guerrières nomades. Les images jusqu’ici dévoilées laissent présager un Mad Max enneigé et, de surcroît, mené par une distribution entièrement féminine. Voilà qui devrait bien lancer les festivités, ce film ayant été choisi pour la soirée d’ouverture de jeudi.

Le 14 juillet à l’Auditorium des diplômés de l’Université Concordia

Resurrection

Un an après The Night House, Rebecca Hall renoue avec l’épouvante grâce à Resurrection. L’actrice britannique y incarne une mère monoparentale qui voit sa vie rangée basculer par un homme venu raviver les tourments de son passé. Et le plus beau dans tout ça : c’est l’excellent Tim Roth qui incarnera ce catalyseur. Il n’en fallait pas plus pour piquer notre curiosité.

Le 26 juillet à l’Auditorium des diplômés de l’Université Concordia

Speak No Evil

Après avoir fait trembler Sundance plus tôt cette année, c’est au tour de Fantasia de découvrir le mystérieux Speak No Evil. On y assistera à un week-end à la campagne hollandaise qui tournera lentement (mais sûrement!) au cauchemar lorsqu’un couple découvre la vraie nature de ses hôtes. Si on se fie à la bande-annonce, les frissons sont garantis.

Le 29 juillet et le 1er août au Théâtre J.A. de Sève

Swallowed

Photo courtoisie

On nous promet avec Swallowed un thriller d’horreur queer, transgressif et culotté. Et connaissant la feuille de route du cinéaste américain Carter Smith (qui inclut, entre autres, les excellents The Ruins et Jamie Marks is Dead), on sait qu’il remplira chacune de ces promesses.

Les 15 et 18 juillet au Théâtre J.A. de Sève

Le festival Fantasia se déroulera du 14 juillet au 3 août. Pour la programmation complète : fantasiafestival.com