En voiture avec son vélo

Prendre la route des vacances à bicyclette exige parfois de transporter celle-ci en voiture jusqu’à la destination que l’on souhaite visiter sur deux roues. Doter son véhicule d’un support à vélo s’avère alors une solution pratique.

Avant de choisir un support à vélo pour la voiture, il faut dresser un portrait de la situation. Celui-ci tiendra compte, entre autres, du nombre et du type de vélos à transporter (enfant, montagne, route, électrique, pneus surdimensionnés, etc.), des fixations à privilégier selon sa monture (sur les roues, le cadre, la fourche, etc.), du montant que l’on souhaite investir, puis du véhicule sur lequel le support sera installé.

Sur une attache, remorque

Si le véhicule est doté d’une attache remorque, celle-ci peut accueillir un support qui maintiendra les vélos en place sur une ou plusieurs plates-formes ou sur des barres horizontales. Selon Alexandre Laporte, copropriétaire d’Écho Sports, ces modèles permettent de supporter davantage de poids (comme plusieurs vélos électriques) tout en étant plus stables.

Les fabricants qui cherchent constamment à faciliter la vie des sportifs ne cessent de faire évoluer leurs produits, notamment en permettant l’accès au coffre de la voiture même lorsque le support est fixé, puis en privilégiant un rangement facile et peu encombrant.

Le Easyfold XT pliable de Thule comprend une rampe d’embarquement pour faire rouler son vélo jusqu’à la plate-forme. Le système Exo de Yakima, pour sa part, offre la possibilité de changer les fixations pour transporter d’autres équipements. Quant aux supports Panache conçus et fabriqués à Sherbrooke, ils proposent de suspendre solidement les vélos à la verticale par la potence et le guidon afin de faciliter le chargement.

Sur le toit

Lorsque le véhicule ne possède pas d’attache remorque, les vélos peuvent être juchés sur le toit à l’aide d’un support fixé sur des barres ou avec de puissantes ventouses. Le ou les vélos seront alors tenus en place par les roues ou par la fourche (en retirant la roue avant).

Peu de gens connaissent les supports à ventouses, comme ceux de la compagnie SeaSucker. Il s’agit du même principe de ventouses utilisé lors de l’installation de vitres, explique Frédéric Duchesne, copropriétaire de Demers bicyclettes et skis de fond. « Une fois collées, elles sont impossibles à enlever », dit-il, sauf en utilisant l’outil prévu à cet effet. Conçu pour le toit ou l’arrière du véhicule, ce support n’abîme pas la voiture et convient davantage aux vélos légers.

Pour ceux qui trouvent difficile de soulever sa monture à une telle hauteur, il existe une solution. Le MOS UpLift, pensé et dessiné au Québec, s’installe sur les barres transversales d’un véhicule, puis est doté d’un système de levage qui facilite le chargement et le déchargement des vélos, puisque cet accessoire de transport peut aisément être déplacé vers soi.

Autres modèles

Différents accessoires gardent les vélos en place dans les camions de type « pick up », dont le GateMate PRO de Thule, qui offre la possibilité de fixer plusieurs vélos sur le hayon du véhicule, tout en protégeant celui-ci. La roue avant demeure à l’extérieur alors que la roue arrière repose à l’intérieur de la boîte du camion.

Pour les petits budgets et les besoins de transport moins fréquents, on retrouve aussi sur le marché des supports qui se fixent sur le coffre d’une voiture à l’aide de crochets et de sangles.