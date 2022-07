Il faut toujours se défendre envers et contre tout

Je termine la lettre de celle qui signait ce matin « Flouée par un système malhonnête ». Cette dame de 76 ans, qui, après avoir partagé la vie de son conjoint pendant quinze ans, fut privée de toute forme d’héritage à son décès parce qu’il n’avait jamais divorcé légalement de sa femme. Cette dernière et ses enfants devenant ses seuls héritiers légaux.

Vous avez eu raison de lui signaler qu’effectivement au Québec, un(e) conjoint(e) de fait n’a droit à rien concernant les biens mobiliers, immobiliers et monétaires du défunt. Il n’y a donc rien de malhonnête dans ce qui lui est arrivé. Mais en revanche, elle pourrait se battre pour obtenir la rente de conjoint survivant. Ce que j’ai moi-même fait dans des circonstances similaires aux siennes.

J’ai réussi à obtenir cette rente à l’âge de 50 ans quand mon conjoint de fait est décédé. Ça n’a pas été facile, je l’avoue, car bien des gens ont voulu me mettre des bâtons dans les roues. Mais j’y suis parvenue en amassant plein de preuves de ma longue cohabitation avec cet homme.

La somme qui m’était allouée au début de ma rente était moindre, mais aujourd’hui je reçois près de 600 $ par mois. Une somme imposable bien évidemment, faut-il le préciser. J’ajoute en plus que même si mon Richard n’avait toujours travaillé qu’au salaire minimum, la somme rétroactive que j’ai reçue à l’occasion du premier paiement après la saga de ma bataille avec le gouvernement était quand même de plus de 7000 $.

Comme ça vaut largement la peine, je conseillerais à cette dame de faire une demande de rente de conjoint survivant au plus vite, car personne d’autre qu’elle ne peut le faire, et ça vaut les efforts qu’on doit y mettre pour gagner sa cause.

Une femme

Sans nier ce que vous affirmez, je souligne que certaines conditions à la demande et surtout à l’obtention éventuelle d’une rente de conjoint survivant s’appliquent. Cette dame en remplissait une, soit celle d’avoir vécu avec son conjoint plus de trois ans, puisqu’elle en avait vécu quinze, mais encore faut-il que ce dernier ait suffisamment cotisé au régime des rentes du Québec.

Sans parler du fait que son héritière légale dont il n’avait jamais pris le soin de divorcer est toujours dans le portrait. Encore faudrait-il qu’elle n’ait pas déjà fait elle-même pareille demande. Auquel cas la bataille serait encore plus ardue pour cette personne. Mais effectivement, il ne faut jamais abdiquer avant d’avoir tenté de faire reconnaître ses droits.